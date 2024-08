49-jarige man aangehouden na poging verkrachting Hereweg

Groningen – De politie heeft woensdagavond 28 augustus een 49-jarige man uit Groningen aangehouden voor een poging verkrachting. Deze poging verkrachting vond plaats op vrijdag 9 augustus aan de Hereweg in Groningen.

Een jonge vrouw fietste vrijdagochtend na een uitgaansavond rond 4.30 uur op de Hereweg, vanuit het centrum in de richting van Haren. Een man die ook op de fiets was sprak haar aan en fietste kort achter haar aan. Net voorbij de Papiermolenlaan, werd zij van haar fiets geduwd en meegenomen richting een nabijgelegen pand.

Het slachtoffer wist omstanders te alarmeren die de vrouw te hulp schoten. De verdachte vluchtte vervolgens. De politie is direct een zoekactie en onderzoek gestart, maar de verdachte is die dag niet meer aangetroffen.

De afgelopen weken is door de politie uitvoerig onderzoek gedaan, waarbij ook de hulp van het publiek is gevraagd. Uit het onderzoek is een verdachte naar voren gekomen. Deze 49-jarige man uit Groningen is aangehouden en zit in volledige beperkingen.

We hebben het signalement en het eerdere bericht inmiddels verwijderd. We willen iedereen bedanken voor het meedenken en het delen van tips.

