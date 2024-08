Tent van dakloze gaat in vlammen op bij Euroborg

Groningen – Een dakloze moet de komende nacht waarschijnlijk onoverdekt doorbrengen, nadat zijn of haar tent woensdagavond in vlammen opging in de buurt van de Euroborg.

De brandweer spoedde zich in eerste instantie naar de omgeving van het voetbalstadion, omdat er een ‘bijgebouw’ in brand zou staan.

Eenmaal ter plaatse bleek de brand, waarbij veel rook vrijkwam, zich te bevinden aan de waterkant onder een paar bomen. Waarschijnlijk zijn de resten die de brandweer aantrof na de blusactie van een tent, die hier door een dakloze persoon is neergezet.

