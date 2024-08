Sappemeer – In de Noorderstraat in Sappemeer heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen twee bestelauto’s en een geparkeerd voertuig. ‘Een bestelauto wilde bij een garagebedrijf de weg opdraaien en zag een busje over het hoofd.

Ze hebben elkaar geramd. De bestuurster van de de eerste auto wordt door het ambulancepersoneel nagekeken’, ziet een 112-fotograaf in de buurt. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's