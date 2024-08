Stadskanaal – Aan de Tweede Dwarsdiep in Gasselternijveenschemond, bij Stadskanaal over de grens in Drenthe, is brand uitgebroken in een woning.

Meerdere brandweereenheden, waaronder die van Stadskanaal, kwamen ter plaatse. De leegstaande woning was echter niet meer te redden en de brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's