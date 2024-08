Woning in Tolbert drie maanden gesloten na vondst harddrugs

Tolbert – Burgemeester Ard van der Tuuk heeft een woning aan de Feithsweg in Tolbert laten sluiten voor drie maanden. In de woning heeft de politie een handelshoeveelheid harddrugs en goederen, die wijzen op handel in verdovende middelen, aangetroffen.

De aanwezigheid van harddrugs tast het woon- en leefklimaat in de buurt ernstig aan. Ook heeft het een aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit kan leiden tot onveilige situaties en verstoring van de openbare orde. Door het sluiten van de woning voor een bepaalde tijd neemt de kans op herhaling, overlast en gevaar af.

Burgemeester Ard van der Tuuk over het sluiten van de woning: “Handel in verdovende middelen is een criminele activiteit en onacceptabel. In onze gemeente Westerkwartier stellen we paal en perk aan deze ongewenste handel. Daarom maak ik gebruik van mijn bevoegdheid om een pand te kunnen sluiten, zodat mensen in de omgeving veilig kunnen leven en wonen.”

Wet Damocles

De woning is gesloten met toepassing van het Damoclesbeleid. Het sluiten van een pand op grond van de Opiumwet en de Wet Damocles is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs. Of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad, die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. Deze maatregel kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het Openbaar Ministerie worden opgelegd.

Melden

Heeft u het vermoeden dat er een hennepkwekerij of drugslab in een pand of woning zit? Of heeft u het vermoeden dat er sprake is van de handel in drugs? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of bezoek de website van Meld Misdaad Anoniem; www.meldmisdaadanoniem.nl (http://www.meldmisdaadanoniem.nl).

Foto's