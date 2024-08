Feesttenten, bbq’s en biertaps niet aan te slepen tijdens laatste fase van de zomer

Groningen – In het Noorden is het de laatste maanden erg gezellig. Zo hebben we de Keiweek al gehad, komt binnenkort Noorderzon er weer aan, en zijn er natuurlijk alle gezellige feesten omdat het nog even lekker zonnig is.

In deze zonnige periode staat een ding centraal, de partytenten, bbq’s en de biertaps zijn in deze periode niet aan te slepen, omdat iedereen nog even van een laatste zomerse feestje wil genieten.

Partyverhuur in Groningen

Mocht je nog een feestje geven en je zorgen maken of je wel aan al je spullen kunt komen, maak je geen zorgen, gelukkig is er altijd nog feestverhuur in Groningen waar je op kunt bouwen. Bij Hettema Verhuur, wie kent ze niet in Groningen, is de zomer bij uitstek de drukste periode van het jaar. Zo verhuren ze voor nagenoeg elk groot evenement in Groningen alles om er een feestje van te maken.

In deze periode zie je voornamelijk dat de feesttenten erg hard gaan. In ons kikkerlandje wil iedereen die een feestje geeft, namelijk toch liever niet het risico nemen om het feestje letterlijk in het water te laten vallen. Naast de feesttenten die erg hard gaan in de zomer, worden er ook veel bbq’s besteld dit jaar. Het is natuurlijk ook een stukje makkelijker om een goede bbq op gas te gebruiken als je voor een grote groep mensen moet bbq’en, in plaats van 2,5 uur lang proberen je wegwerpbarbecue aan te krijgen, om vervolgens het te moeten doen met een half stokbrood en een maaltijdsalade.

Waarom zou je feestartikelen huren?

Het organiseren van een feestje kan behoorlijk wat regelwerk met zich meebrengen. Of je nu een verjaardagsfeest, bruiloft, bedrijfsuitje of gewoon een gezellige barbecue met vrienden plant, er komt vaak meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Tafels, stoelen, tenten, servies, licht en geluid – de lijst lijkt eindeloos. In plaats van alles zelf aan te schaffen, wat vaak duur is en later in de weg ligt, kun je er ook voor kiezen om zo’n mooie vrachtwagen van Hettema voor te laten rijden. Groot bijkomend voordeel, als je feestje voorbij is, komen ze zelfs de spullen weer ophalen!

Laten we eerlijk zijn: na het feestje wil je niet met een stapel spullen blijven zitten waar je het grootste deel van het jaar eigenlijk toch niet meer naar omkijkt. Waar laat je al die extra stoelen, tafels en decoraties? Veel studenten in de stad hebben überhaupt geen ruimte voor een grote gasbarbecue, een lading biertafels of een grote partytent. En wie heeft er zin om na elk evenement alles schoon te maken en op te slaan? Door feestartikelen te huren, voorkom je dit soort gedoe. Alles wordt netjes voor je afgeleverd en opgehaald, en je hoeft je geen zorgen te maken over opslag of onderhoud. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook ruimte en stress.

Voordeel in de portemonnee

Hoewel kopen misschien in eerste instantie aantrekkelijk lijkt, zeker als je denkt vaker feestjes te geven, loopt de rekening vaak snel op. Niet alleen de kosten die je maakt bij de aanschaf, maar ook de kosten voor onderhoud, reparaties en opslag komen erbij. Als je je feestartikelen gaat huren, weet je precies waar je aan toe bent: je betaalt een vaste prijs en alles wordt voor je geregeld. Dit maakt huren vaak een stuk voordeliger, vooral als je bedenkt hoe vaak je de spullen daadwerkelijk gaat gebruiken. Want laten we nou eerlijk zijn, hoe vaak sluit jij je biertap aan, zet je een grote partytent in je tuin of huur je een locatie af voor een groots feest?

Duurzame optie

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is huren niet alleen handig voor je portemonnee, maar ook een slimme keuze voor het milieu. Neem dus vooral eens een kijkje bij het assortiment van Hettema Verhuur in Groningen! Denk er eens over na: elke keer dat je iets huurt in plaats van koopt, help je mee om de vraag naar nieuwe spullen te verminderen.

En het mooie is, al die feestspullen die je huurt – van stoelen en tafels tot tenten en geluidsinstallaties – worden keer op keer door anderen gebruikt. Zo gaan ze veel langer mee en hoef jij je niet druk te maken over waar je ze laat na je feest. Het past perfect in het plaatje van de circulaire economie, waar we spullen zo lang mogelijk in omloop houden. In plaats van dat je na één feestje met een berg spullen blijft zitten die daarna stof liggen te verzamelen ergens in je schuur of berging, zorgt huren ervoor dat alles gewoon weer een nieuw leven krijgt op het volgende feest.

Daarbij komt nog eens dat je zo minder afval creëert. Geen wegwerpartikelen meer die na één keer gebruik de prullenbak in gaan. En laten we eerlijk zijn, die extra ruimte die je bespaart door niet alles zelf te hoeven opslaan, is ook niet verkeerd. Dus, door te huren ben je niet alleen slim bezig voor jezelf, maar draag je ook bij aan een groenere toekomst. Win-win, toch?

Foto's