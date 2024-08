Groningen is gevaarlijkste fietsgemeente van Noord-Nederland

Groningen – In de provincie Groningen vinden jaarlijks zo’n 560 ongelukken met fietsers plaats, concludeert verzekeringsvergelijker Independer. Twee derde van deze ongevallen vindt plaats in de gemeente Groningen en is daarmee de meest onveilige fietsgemeente van de provincie en van heel Noord-Nederland.

In absolute aantal was de gemeente Groningen in 2022 met kop en schouders de onveiligste fietsgemeente van het Noorden, met 374 fietsongevallen per jaar. Kijkend naar het aantal ongelukken per 10.000 inwoners kennen alleen de Waddeneilanden meer fietsongelukken dan Groningen.

In de provincie Groningen was bij 58,5% van de fietsongevallen een (bestel-)auto betrokken. Groningers zijn wel relatief voorzichtig met de elektrische fietsen, want het scoort onder het landelijk gemiddelde als het gaat om ongelukken met een e-bikes. Drenten en Friezen raakten veel vaker betrokken bij een ongeluk met een e-bike.

