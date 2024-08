Vernieuwde Ring Zuid opent over een week; Fase 5 bijna van start

Groningen – De laatste fase van Operatie Ring Zuid is van zaterdag 31 augustus 20.00 uur tot zondag 1 september 20.00 uur. Dan worden de laatste werkzaamheden afgerond zodat het verkeer daarna over de nieuwe zuidelijke ringweg rijdt. We verwachten enorme verkeersdrukte door deze werkzaamheden. Daarom roepen we op de auto zoveel mogelijk te laten staan en te kiezen voor fiets, OV of P+R.

Wat is er dicht?

Op zondag 1 september is het Julianaplein volledig afgesloten. Ook de zuidelijke ringweg is dicht vanaf het Vrijheidsplein tot knooppunt Euvelgunne. Alleen het deel van de Europaweg tot knooppunt Euvelgunne is open. Bekijk de pagina Wat is dicht om te zien welke wegen er open en dicht zijn.

Omleidingen

Verkeer tussen Assen en Drachten wordt omgeleid via de N381 (Oosterwolde) of de N372 (Peize). Verkeer tussen Assen en Hoogezand rijdt om via de N33, langs Gieten en Veendam. Kom je vanuit Drachten, dan volg je Ring West, Ring Noord en Ring Oost richting Hoogezand. Andersom geldt dezelfde route.

Laat de auto staan

De verkeershinder door Operatie Ring Zuid is zo ernstig dat er 20% minder auto’s op het wegennetwerk in en rond Groningen moet rijden om het verkeer door te laten stromen. Blijft iedereen in de auto rijden, dan verwachten we enorme files waarbij je uren vaststaat en is er een grote kans op een verkeersinfarct (gridlock). Daarom roepen we op om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. Moet je echt met de auto? Reis dan via een P+R of buiten de spits.

Foto's