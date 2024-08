Jongen wordt op Grote Markt knock-out geslagen, politie zoekt getuigen

Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag buiten bewustzijn geslagen op de Grote Markt. De daders zijn daarna op de vlucht geslagen.

Het incident gebeurde rond 05.55 uur. “Een jongen is door drie andere jongens knock-out geslagen”, schrijft de politie op sociale media. “Het slachtoffer is korte tijd buiten bewustzijn geweest. Nadat hij weer bij zijn positieven kwam wist hij zich niks meer van het voorval te herinneren.” Van de drie daders ontbreekt tot op heden ieder spoor.

Op de locatie troffen agenten een kettingslot aan. “Ook werd er over een mes gesproken. We hebben echter nog veel vragen en er is veel onduidelijkheid.” Daarom doet de politie een beroep op mensen die mogelijk iets gezien hebben. “Ben je afgelopen nacht getuige geweest van het incident op de Grote Markt, of heb je iets gezien of gehoord? Meld je dan bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.”

