Bewoner Canadalaan slachtoffer van babbeltruc

Groningen – Een bewoner van een woning aan de Canadalaan is zaterdag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Voor de politie is het incident aanleiding om op te roepen om alert te zijn wanneer onbekende mensen zich aan de deur melden. Dat meldt Oogtv(Sebastiaan Scheffer) zondag.

“Bij een bejaarde man werd zaterdagmiddag aangebeld”, schrijft de politie. “De vrouw die aan de deur stond deed zich voor als medewerker van het WMO-team. Dat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De vrouw wilde het aantal uren ondersteuning voor de man ophogen. Daarop werd zij binnengelaten. Zoals het nu lijkt is er verder niks gebeurd en is het bij een poging gebleven.”

“Gezond wantrouwen”

De politie waarschuwt regelmatig voor babbeltrucs waarbij oplichters geld en bezettingen afhandig proberen te maken. “Het is belangrijk om een gezond wantrouwen te hebben aan de deur. Ken je de bezoeker aan de deur niet, praat vanachter het glas van de voordeur en laat de ander niet zomaar binnen. Vermoed je een (poging tot) babbeltruc? Bel dan de politie op 0900-8844 of bel in noodsituaties 112.”

Alert

Daarnaast roept de politie op om alert te zijn. “Het is belangrijk om je te realiseren dat een WMO-medewerker van de gemeente niet zomaar op de bonnenfooi op bezoek komt. Zo’n visite wordt op tijd aangekondigd. Daarnaast moet een WMO-consulent altijd een pasje van de gemeente kunnen laten zien. Tenslotte zal zo’n bezoek niet op een zaterdag, in het weekend, plaatsvinden.”

Foto's