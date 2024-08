Doezum – Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van Peebos met de Provincialeweg in Doezum. Dit meldt RTV Noord op hun nieuwssite.

Het ongeval vond plaats bij een oversteekplaats, waar de scooterrijder in botsing kwam met een auto. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Foto's