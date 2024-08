Loppersum – Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag door een onbekende oorzaak van de Wijmersweg tussen Loppersum en Garrelsweer geraakt en in het naastgelegen kanaal terechtgekomen.

De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen en werd door omstanders opgevangen in afwachting van de hulpdiensten. Ambulancepersoneel heeft de man ter plaatse onderzocht, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dat meldt RTVNoord.nl

