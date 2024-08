Honderden verkeershufters krijgen brief van de politie en staan dit najaar op de radar

Noord – Nederland – Honderden verkeershufters in Drenthe, Groningen en Friesland krijgen dit najaar een brief van de politie. Daarin wordt ze verteld dat ze een tijdje extra in de gaten worden gehouden door de politie.

In navolging van enkele andere politie-eenheden rolt nu ook de politie in Noord-Nederland de campagne Op de radar uit. Notoire verkeersovertreders krijgen 1 november een brief thuis gestuurd. ‘Het gaat om bestuurders vanaf zestien jaar, dus dit kunnen ook fietsers of bestuurders van e-bikes zijn’, zegt politiewoordvoerder Thijs de Jong. Lees verder op RTVNoord.nl

