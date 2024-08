Marcus(64) vermist uit Groningen (update)

Groningen – De politie is dringend op zoek naar de 64-jarige Marcus uit Groningen. Hij is op 20 augustus voor het laatst gezien bij de Jumbo aan de Oosterstraat in Groningen. Hij verplaatst zich mogelijk in een grijze Volkswagen Golf.

Op het moment dat hij het laatst werd gezien, droeg hij een zwart t-shirt en een korte spijkerbroek. Ook droeg hij hoge sportschoenen. In zijn linkeroor draagt hij vermoedelijk een oorbel. Vragen Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Update vrijdag,

Vandaag is de vermiste 64-jarige man uit Groningen overleden teruggevonden. We verwijderen daarom zijn foto en verdere berichtgeving. We bedanken iedereen die heeft geholpen en vragen een ieder die beelden heeft gedeeld deze te verwijderen.

Foto's