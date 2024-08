Politie raakt arrestant kwijt en vraagt in ’t Plantsoen: ‘Iemand gezien met handboeien om?’

Groningen – Een Appje aan de redactie van Sikkom.nl uit het Noorderplantsoen afgelopen zaterdagavond: „Ik werd aangesproken door de politie. Ze waren een arrestant kwijt en zochten een man met handboeien om.”

Dezelfde tipgever staat enkele minuten later, rond kwart over tien, met een paar gasten te lullen als opnieuw politieagenten eraan komen, meldt Sikkom.nl.

En bij de politie woordvoering weten ze meer.

„Er kwam zaterdagavond een melding binnen over overlast aan de Vrydemalaan”, vertelt de politiewoordvoerder. Aan die laan zitten de gare wooncontainers waar regelmatig overlast is, maar ook het Stadsstrand ligt aan de Vrydemalaan. Waar de overlast precies was, weet de woordvoerder niet.

t dezelfde vraag. „Ze waren een arrestant kwijt en naarstig op zoek naar hem. Hij was voor het laatst gezien in het Noorderplantsoen, vandaar de zoekactie. Hebben jullie meer tips gekregen over een ontsnapping?” Meer op Sikkom.nl.

