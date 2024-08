Groot feest bij Brandweermuseum

Sappemeer- Zaterdag 14 september viert Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer haar 15 jarig bestaan.

Het is dan alweer 15 jaar geleden dat de Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen werd opgericht door 6 brandweer vrijwilligers van Hoogezand – Sappemeer en 2,5 jaar later werden de deuren geopend van Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer door Yvonne van Mastrigt en Marc Bakker.

Het museum laat het 15 jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij gaan en daarom is het 14 september 2024 feest in en rondom het museum maar ook door Hoogezand – Sappemeer.

De dag begint om 10:00 uur door middel van een welks woord van de voorzitter, Burgemeester Erica van Lente en wethouder Annemiek Hoesen.

Na de opening willen wij rond 10:30 uur een rondrit met de aanwezige brandweeroldtimers gaan maken. Het startsein word gegeven door Burgemeester Erica van Lente. De route zal ongeveer 10 kilometer zijn en word begeleid door ervaren verkeersregelaars. We starten de rondrit aan de Vosholen dan Linksaf de Borgecompagneisterstraat op einde linksaf Noorderstraat, Hoofstraat, Meint Venigastraat, rotonde Martenshoek gaan we de Gorechtlaan op einde Gorechtlaan gaan we linksaf de Troelstralaan op, einde gaan we de van der Duyn v Maasdamweg op rotonde (bij politiebureau) gaan we Abraham Kupersingel op en weer richting de Vosholen, op het eind punt worden de voertuigen allemaal aan de Vosholen geparkeerd ter hoogte van het Brandweermuseum.

Er hebben zich 60 oldtimers aangemeld, Bakker had als doel om 60 voertuigen te krijgen en dat is gelukt, zegt hij trots. Onder de 60 oldtimer zijn 14 afkomstig uit Duitsland en ook een oude stoomspuit uit 1910 deze word evenals onze eigen koets getrokken door 2 paarden. Uit ervaring weet Marc Bakker organisator van het jubileum feest/ Opendag dat de mensen van de Stoomspuit er een leuk spektakel van maken.

We gaan er een mooie optocht en dag van maken.

Verder heeft ook de Nederland Modelbouw Groep met radiografisch bestuurbare brandweerauto’s, vaargroep Ekenstein met radiografische boten, 2 grote Amerikaanse brandweer voertuigen en 4 Amerikaanse politie voertuigen zich aangemeld om aanwezig te zijn. Maar er is meer !!!

Weten jullie wie ook aanwezig is??? Jaaaa Brandweerman Sam hier kunnen de kinderen mee op de foto bij een brandweerauto. Verder hebben we voor de kinderen een mooie grote springkussen, waterspellen, leuke bouwplaat en ze kunnen ook nog mee doen met een kleurplaten wedstrijd. De kleurplaat is te downloaden op onze website. www.hbvvhs.nl/15-jaar of op de dag zelf bij de kraam van het Brandweermuseum.

We hebben ook heerlijke koffie, thee, frisdrinken, broodjes hamburger, gehaktballen patat enz. Deze kunt u nutiggen op het brandweerplein voor het museum onder het genot van stukje live muziek van Bart Kiers (oud brandweerman van Ruinen)

Ze beginnen de dag om 10:00 uur met de opening en de dag is afgelopen om 16:00 uur, hier kunt u nog de brandweeroldtimers uitzwaaien.

