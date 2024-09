Gezochte vrouw in Groningen is terecht (update)

Groningen – De politie is op zoek naar een vrouw was weggelopen in de omgeving van de Van Ketwich Verschuurlaan. Geen foto beschikbaar.



Signalement: vrouw 40 jaar, 1,70 meter lang, licht getinte huidskleur, lang donker haar opgestoken, licht groen ogen, zwarte/donkerblauwe kleding aan en is lopend vertrokken. Mocht u de vrouw aantreffen dan graag bellen met de politie, Tips? Bel nu 112, er kwam een Burgernet binnen.

Update vrijdag: Ze is weer terecht. Geen nader info verder beschikbaar.

