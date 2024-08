Basarz blij met steun en hulp na brand

Delicatessenwinkel Basarz aan de Vismarkt is blij met alle hulp en morele steun van collega-ondernemers en klanten. Afgelopen dinsdagavond ontstond er brand in hun winkel en nu is er veel schade. Dat meldt OOGTV.nl

Alle levensmiddelen in de winkel zijn onverkoopbaar geworden, de kelder staat vol water, er is geen water of stroom en de hele winkel zit onder een dikke laag roet.

Het is onduidelijk wanneer de winkel weer open gaat. Gelukkig bieden collega-winkeliers een helpende hand.

