Tientallen studenten ontruimd uit pand Vindicat aan Grote Markt

Groningen – Het pand van Vindicat aan de Grote Markt is vrijdagmiddag ontruimd nadat er een brandmelding werd gedaan. Dat meldt OOGTV.nl

Een klein honderdtal (aanstaande) studenten moest het pand in allerijl verlaten. De brandweer kwam met veel mankracht ter plaatse. De omgeving werd afgesloten.

“Er staat rook in het gebouw, maar naar ons eerste beeld lijkt het mee te vallen”, vertelde een brandweerwoordvoerder kort na aankomst van de dienst. Een twintigtal minuten later bevestigt de brandweer dat er hoogstwaarschijnlijk iets in de elektriciteit in het gebouw heeft gesmeuld. Omstanders laten weten dat kortsluiting in een wandcontactdoos hoogstwaarschijnlijk oorzaak is van de brand.

Na een half uur vertrok het grootste gedeelte van de opgetrommelde hulptroepen weer. Eén brandweer-eenheid bleef iets langer, waarschijnlijk om het gebouw goed te ventileren. De afzetting werd na ongeveer een half uur weer weggehaald.