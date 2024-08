Forse rookontwikkeling bij brand in delicatessenwinkel op Vismarkt

Groningen – In een delicatessenwinkel op de Vismarkt heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 23.15 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De eerste melding was dat er rook uit het pand kwam”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Nadat we ter plaatse waren bleek al snel dat de brand in de meterkast woedde. Inmiddels hebben we het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.”

Brandweerlieden zijn op dit moment bezig om onderzoek te doen in de winkel. “We kijken met een warmtebeeldcamera of er zich nog vuurhaarden in het pand bevinden. Daarnaast ventileren we het gebouw. Stichting Salvage is opgeroepen om de eigenaren te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Foto's