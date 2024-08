Stadskanaal – In Stadskanaal hebben in de nacht van dinsdag op woensdag tien geschakelde garageboxen in de Vlaanderenlaan in de brand gestaan. De brandweer sprak over een grote brand.

Naast de tien garageboxen die in brand stonden, zijn er door de brandweer ook nog eens tien opengebroken om zeker te zijn dat daar geen brand was. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Lees verder op RTVNoord.nl

