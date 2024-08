Mark(56) inzake Linnaeusplein inmiddels aangehouden (update)

Groningen – De politie is op zoek naar de 56-jarige Mark. Hij is mogelijk betrokken bij het overlijden van de vrouw die op dinsdagochtend 13 augustus onder verdachte omstandigheden is aangetroffen in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen. De man en vrouw waren bekenden van elkaar.

De man is op dinsdagochtend om 07:20 uur voor het laatst gezien bij de pinautomaat aan de Oosterhamrikkade in Groningen. Hij droeg toen een blauw t-shirt met lichte opdruk en een donkere lange broek. Hij heeft witte schoenen aan. Hij is op een scooter vertrokken. Deze scooter is later in de omgeving van Vries aangetroffen. Het is onbekend hoe hij zich op dit moment verplaatst.

De politie is daarop in de omgeving van Vries (Drenthe) op zoek geweest naar deze man. Tijdens deze zoekactie zijn onder meer speurhonden en helikopters ingezet. De persoon is echter niet aangetroffen.

update:

Tijd 23:30 uur; de man is aangetroffen en aangehouden, hij wordt verhoord. Graag foto verwijderen.

