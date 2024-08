Brand uitgebroken in woning aan Paterswoldseweg

Maandagavond is de brandweer uitgerukt voor een kleine woningbrand aan de Paterswoldseweg in Groningen. In de woning vatte een stuk hout vlam. De brand is ondertussen geblust. Dat meldt OOGTV.nl

Volgens een 112-fotograaf raakte niemand gewond bij de brand. De bewoonster is wel erg geschrokken.

De brand was al geblust voordat de brandweermannen aankwamen. Zij hebben nog wel een controle uitgevoerd, waarbij de straat deels afgesloten is. Het is niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan.

