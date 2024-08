Hoge temperaturen in Groningen: Nieuw-Beerta bereikt 34,5 graden

Nieuw-Beerta – In Nieuw-Beerta is het vandaag de hoogste temperatuur van de dag tot nu toe gemeten. Met een maximum van 34,5 graden Celsius is het dinsdag uitzonderlijk warm in de regio.

De hoge temperaturen zijn het gevolg van een aanhoudend hogedrukgebied dat warme lucht uit het zuiden naar Nederland stuwt. Dit zorgde ervoor dat het in grote delen van het land warm werd, maar vooral in het noordoosten stegen de temperaturen fors.

De hitte zorgt ervoor dat veel mensen verkoeling zoeken. De KNMI adviseert om voldoende water te drinken, schaduw op te zoeken en inspannende activiteiten te vermijden tijdens de heetste uren van de dag.

Foto's