Nieuw Beerta – Hulpdiensten zijn dinsdagavond opgeroepen voor een autobrand op de A7 ter hoogte van Nieuw Beerta.

Naast de Nederlandse brandweer kwamen ook de Duitse collega’s uit Bunde ter plaatse. Het is onbekend of er ook daadwerkelijk brand is geweest. Een berger kwam voor het voertuig ter plaatse.

Foto's