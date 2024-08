Overleden persoon aangetroffen, dit onder verdachte omstandigheden (update)

Groningen – De politie heeft dinsdagochtend 13 augustus in een woning aan het Linnaeusplein een overleden persoon aangetroffen. De vrouw is onder verdachte omstandigheden gevonden.

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden.

De politie trof de vrouw rond 10.30 uur aan in de woning. De vrouw was op dat moment al overleden.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart naar het overlijden en de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden. We doen onder andere forensisch onderzoek in de woning en buurtonderzoek.

Update; In Vries is de politie op zoek naar een persoon die mogelijk betrokken is bij het overlijden van deze vrouw. We zijn onder andere met helikopters en speurhonden aanwezig geweest en de politie heeft het gebied ruim afgezet.

