Wel of geen vervuilde 3-MMC in Groningen? Veel meldingen, maar instanties zien geen reden tot actie

Groningen – Er gaan veel verhalen rond in Groningen over vervuilde 3-MMC waar zelfs mensen aan zouden zijn overleden. Vandaag blijkt dat betrokken instanties het beeld niet kunnen bevestigen, maar wat is er dan aan de hand?

Gisteravond publiceerden wij een waarschuwing. We kregen talrijke berichten over vervuilde 3-MMC en we konden een overlijden achterhalen waarvan de nabestaanden stellen dat het door 3-MMC komt. „Het was volgens de arts een onnatuurlijke dood door drugs.” Sinds het artikel online staat, krijgen wij erg veel verhalen over nare ervaringen uit eerste hand binnen. Lees verder op sikkom!

Foto's