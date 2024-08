Opbouw KEI-week 2024 van start: Groningen maakt zich op voor studentenfeest

Groningen – De voorbereidingen voor de KEI-week 2024 zijn deze week officieel van start gegaan. In heel Groningen zijn medewerkers en vrijwilligers druk bezig met de opbouw van wat een van de grootste introductieweken voor nieuwe studenten in Nederland is.

De KEI-week, die dit jaar van 12 tot 16 augustus plaatsvindt, verwelkomt duizenden eerstejaarsstudenten die kennismaken met het studentenleven, de stad Groningen en hun toekomstige medestudenten. De week staat traditioneel bol van de activiteiten, waaronder festivals, sportevenementen, culturele uitjes en de beroemde KEI-parade.

De opbouwteams zijn momenteel druk bezig met het opzetten van podia, tenten en andere faciliteiten op verschillende locaties in de stad. Van het Stadspark tot de Grote Markt, Groningen wordt klaargemaakt voor een week vol feest en vermaak.

De KEI-week is niet alleen een kennismaking met het studentenleven, maar ook met de stad Groningen en haar vele mogelijkheden. Lokale ondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen werken nauw samen om de studenten een warm welkom te heten.

Met de start van de opbouw is de aftrap van de KEI-week 2024 nu echt begonnen. De stad maakt zich op voor een week vol activiteiten, gezelligheid en nieuwe ontmoetingen. De organisatie verwacht dat de komende dagen steeds meer van de festiviteiten zichtbaar zullen worden in het straatbeeld van Groningen.

Foto's