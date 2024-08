Brand in bult houtsnippers bij afvalverwerker Grootegast

Grootegast – Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Grootegast is brand ontstaan in een bult met houtsnippers op het terrein.

In eerste instantie leek de brand mee te vallen, maar toen een kraan de bult kwam omploegen om het hout af te blussen bleek er toch veel hitte in de bult te zitten en kwam er ook flink wat rook vrij.

Omdat het bluswater over enige afstand moest worden aangevoerd, was de brandweer van Marum met een pomp ter plaatse. Waarschijnlijk is broei de oorzaak van de brand. Dat meldt RTVNoord.nl