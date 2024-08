Drugsdealer aangehouden die bolletjes cocaïne in aansteker had verstopt

Agenten hebben vrijdag in de Nieuwstad een 21-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het dealen van drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie was er een melding binnengekomen dat een persoon drugs aan het dealen was. “Er was een goed signalement met ons gedeeld”, laat de politie weten. “We troffen de verdachte daarop vrij snel aan. Bij het onderzoek troffen we 38 bolletjes cocaïne aan.” Cocaïne valt onder de harddrugs. Het in bezit hebben, verhandelen of verkopen van harddrugs (XTC, cocaïne, heroïne, red.) is in ons land geheel verboden. Daarom is de man aangehouden.

De verdachte is ook een bekende van de politie. Hij is namelijk een meester in het verstoppen van de drugs: “Eerder hebben we bij deze persoon al drugs aangetroffen in diens fietsverlichting, onder het zadel, rond het kozijn, in de struiken en nu dus in een aansteker.”