Brand in Delfzijl veroorzaakt aanzienlijke schade

Delfzijl – Woensdagavond heeft een brand in een schuur achter een woning aan de Kornelis ter Laanstraat in Delfzijl aanzienlijke schade veroorzaakt. Het vuur sloeg over naar omliggende hekken en zorgde ook voor schade aan enkele woningen.

De brandweer had de brand snel onder controle en is momenteel bezig met nabluswerkzaamheden. De situatie werd snel opgeschaald naar middelbrand, waarna de brandweer met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse kwam. De hoogwerker bleek uiteindelijk niet nodig.

Het vuur was uitslaand en veroorzaakte veel rookontwikkeling, die over de woonwijk Oud West trok. Bewoners in die wijk ondervonden hinder van de rook.

De schade door de brand is groot en omvat onder andere twee schuurtjes, verschillende hekken en enkele woningen. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie zal dit onderzoeken.

