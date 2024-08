Forse rookontwikkeling bij brand in telefonieaansluitpunt Paterswoldseweg

Groningen – In een telefonie- en internetaansluitpunt aan de Paterswoldseweg heeft woensdagavond brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten naar de locatie werden gestuurd. “De melding die we binnenkregen was dat er een brand zou woeden in de bosschages”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Wij zijn naar de locatie gegaan en hebben deze brand onder controle gebracht met één straal hogedruk.”

“Vuur sloeg over naar bosschages”

De brand is begonnen bij een internet- en telefonieaansluitpunt van PTT Telecom (In 1998 ging dit bedrijf onder de naam KPN verder, red.). Naar alle waarschijnlijk is de brand in dit kastje ontstaan door overbelasting van de kabel in de grond. Het kastje, van kunststof, is vervolgens helemaal weggebrand. Het vuur is daarna overgeslagen naar de bosschages.

Rookschade

Het aansluitpunt staat nabij een gevel van een gebouw van Lentis. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Het gebouw heeft rookschade opgelopen. Brandweerlieden hebben in het gebouw een controle uitgevoerd. Bij die controle werden geen vuurhaarden geconstateerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto's