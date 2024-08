Ongeluk tussen auto en scootmobiel op Troelstralaan Hoogezand

Hoogezand – Op de kruising van de Troelstralaan en de Dreeslaan in Hoogezand is vanmiddag de bestuurder van een scootmobiel lichtgewond geraakt. De bestuurder week uit voor een naderende auto en kwam daarbij ten val. Het slachtoffer is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

De automobilist stapte wel even uit, maar besloot daarna verder te rijden. Hoewel er geen sprake is van een aanrijding, roept de politie de automobilist op zich te melden.

Op de Troelstralaan gebeuren vaker ongelukken. Enkele maanden geleden raakten twee kinderen zwaargewond nadat ze op de fiets waren aangereden door een auto. Een van hen overleed later aan haar verwondingen.

Het ongeluk op de Troelstralaan was voor ons aanleiding om te vragen wat lezers vinden van de verkeersveiligheid in hun 30 kilometer-zone. Het resultaat daarvan lees je vanavond. Dat meldt RTVNoord.nl

