Twee Stadjers tanken zonder te betalen in gestolen auto

Leeuwarden -Twee Stadjers van 35 en 37 jaar zijn aan het eind van de ochtend na een lange rit in een gestolen voertuig aangehouden.

RTV NOF meldt dat de twee tijdens de rit onder meer een paaltje zouden hebben geraakt en ongevallen hebben veroorzaakt, maar dat kon de politie niet bevestigen. Die onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Beide mannen reden in een auto die als gestolen geregistreerd stond. Bij een tankstation werd getankt zonder te betalen, waarna de politie de zoekactie uitbreidde. Uiteindelijk konden ze in Oudkerk, vlak bij Leeuwarden, worden aangehouden.

“Het is op dit moment nog niet helder waar de auto precies gestolen is, daar is de recherche nog mee bezig”, vertelt de politiewoordvoerder aan RTV NOF. Bron: RTVNoord.nl

