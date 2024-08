Groningen – De politie in Groningen kreeg zaterdagavond omstreeks 22:15 een melding van een overval in een woning aan de Parkweg in Groningen. Hier zouden twee verdachten zich uit de voeten hebben gemaakt met een buit. Dat laat politie Groningen weten via X.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

