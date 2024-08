Nepagenten actief in Marum en omgeving

Marum – Vrijdagmiddag rond 17:30 uur zijn er bewoners van de Alberdaweg in Marum slachtoffer geworden van nepagenten. De man des huizes werd gebeld door de “politie” dat hij zich moest melden bij het politiebureau in Drachten. Ten tijde dat hij daar was werd zijn vrouw bezocht door iemand van de politie die de sloten na kwam kijken.

In het politiebureau in Drachten wist men niets van een afspraak met de man.

De persoon in de woning heeft sieraden uit de woning weggenomen.

De persoon is vertrokken in een klein blauw voertuig de Malijksepad op in de richting van het centrum.

De aangeefster kan de persoon als volgt omschrijven:

– blanke man;

– Donker/zwart, stijl/slag haar tot aan de schouders;

– Ongeveer 30 jaar;

– 1.80 meter;

– Normaal postuur;

– Spijkerbroek;

Mogelijk heeft iemand het voertuig of het kenteken ervan gezien of heeft iemand camerabeelden van dit voertuig of de bestuurder.

Geef dit dan door via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

BVH: 2024209218

Foto's