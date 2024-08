Groningen – In het gebouw van de NS aan het Stationsplein is vermoedelijk een leiding gesprongen. Hier is een lekkage in het plafond ontdekt.

De brandweer kwam ter plaatse en deed onderzoek. De lekkage is even later verholpen door een monteur welke ter plaatse is gekomen. De hoofdleiding hoefde niet afgesloten te worden. De oorzaak bleek een lekkage in een warmte installatie op zolder.

Foto's