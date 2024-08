Groningen – De brandweer van Groningen werd vrijdagavond omstreeks 22:25 opgeroepen voor een ongeval aan de J.Baart de la Faillestraat in Groningen. Hier bleek een jongen vast te zitten in een hek.

De jongen welke behoorlijke last had tijdens het klem zitten wordt bevrijd door de brandweer. Vanwege het incident is de gehele straat afgesloten voor overig verkeer. De toedracht is niet bekend.

Foto's