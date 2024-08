Auto botst tegen en boom en brand volledig uit, bestuurder `een engeltje`

Ter Apelkanaal – Op de Schaalbergerweg is donderdagavond een auto door een brand verloren gegaan. De bestuurder reed op de weg en is door een nog onbekende oorzaak tegen een boom gekomen.

Vervolgens draaide de auto door de klap en vloog in brand. De bestuurder is gelukkig zelfstandig uit de auto kunnen komen, deze had geluk. De brandweer van Ter Apel heeft de brand geblust. De brandweer van Stadskanaal assisteerde bij de brand. De bestuurder is gecontroleerd door het ambulance personeel.

Foto's