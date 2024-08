De voordelen van een bodemenergiesysteem

Groningen – Het aantal cv-ketels in Nederland is de laatste jaren gedaald. Dit komt doordat meer en meer mensen overstappen op een warmtepomp. Als je de overstap wilt maken, kun je kiezen uit luchtwarmte en bodemwarmte. In deze tekst richten we ons tot laatstgenoemde variant van de warmtepomp.

We hebben hier de belangrijkste voordelen van een bodemenergiesysteem op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee!

Lagere energiekosten



Wie zijn cv-ketel vervangt door een warmtepomp, moet een flinke investering doen. Ondanks dat je aardig veel geld voor betaalt, moet jij je niet te veel door de prijs laten leiden. Als je voor een bodemenergiesysteem kiest, vallen je energiekosten namelijk (veel) lager uit. Dit komt met name doordat dit systeem uitsluitend stroom nodig heeft om te werken. Je hoeft niet langer gas af te nemen, iets wat bij een cv-ketel wel het geval is. Een bodemenergiesysteem betaalt zich op de lange termijn dan ook weer terug.

Je draagt bij aan klimaatverbetering



Een tweede voordeel is dat je met een bodemenergiesysteem bijdraagt aan klimaatverbetering. In plaats van gas te verbruiken om water op te warmen, haalt dit systeem warmte uit de bodem. De buizen die hiervoor in de grond geboord worden, dienen hierbij als warmtewisselaar. Doordat de bodemtemperatuur vrijwel altijd tussen de 10 en 12 graden ligt, kan een gebouw er zowel mee verwarmd als gekoeld worden. Het systeem werkt uitsluitend op elektriciteit, waardoor het een stuk beter is voor het milieu dan een cv-ketel.

Een beter wooncomfort



Kies je voor een bodemenergiesysteem? Dan merk je vrijwel direct dat het wooncomfort hoger wordt. Het systeem zorgt voor een constante temperatuur in huis. Hierdoor is de temperatuur in huis het hele jaar door aangenaam. Daarbij komt dat er minder energie nodig is om meer warmte te produceren. Je hoeft je bovendien geen zorgen te maken over de warmwatertoevoer, want je hebt altijd de beschikking over warm water met een bodemenergiesysteem. Extra bijkomstigheid van zo’n systeem is dat je hiermee ook je woning kunt koelen. Zelfs op de meest warme dagen houd je het zo aangenaam in huis.

Weinig onderhoud nodig en langere levensduur



Als je cv-ketel al wat ouder is, moet je deze jaarlijks laten onderhouden. Hiervoor schakel je een installatiebedrijf met CO-certificering in. Kies je voor een bodemenergiesysteem? Dan is er weinig tot geen onderhoud nodig. Hierdoor bespaar je ook op de kosten. Bijkomend voordeel van zo’n systeem is dat hij ook nog eens een langere levensduur heeft dan een cv-ketel.

Bodemenergiesysteem laten installeren



Hebben de bovenstaande voordelen je overtuigd? Dan wil je zelf misschien ook wel een bodemenergiesysteem laten installeren. De kans is groot dat je geen idee hebt hoe je dit doet. Schakel daarom een gespecialiseerd bedrijf in voor de installatie van het systeem. Wij raden je aan om voor een installatiebedrijf met BRL 6000-21 te kiezen. Deze certificering heeft specifiek betrekking op het ontwerpen, installeren en beheren van technische installaties van het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem. Hierdoor mag je ervan uitgaan dat het systeem op de juiste manier geïnstalleerd wordt.

Foto's