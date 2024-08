Man (22) aangehouden: Geen rijbewijs, drugs op en geen verzekering

Scheemda – Een 22-jarige bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed van drugs, zonder rijbewijs en verzekering in Scheemda.

Afgelopen nacht hield de politie aan de Plantsoenlaan in Scheemda een 22-jarige bestuurder uit de gemeente Westerwolde aan op verdenking rijden van onder invloed van drugs. Tijdens de routinecontrole werd een speekseltest afgenomen, die positief testte op het gebruik van cocaïne.

De man bleek bovendien niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en zijn voertuig was niet verzekerd. Hij ontving hiervoor twee bekeuringen en zijn voertuig werd in beslag genomen wegens het herhaaldelijk plegen van dergelijke strafbare feiten. Een bloedonderzoek moet uitwijzen of de hoeveelheid cocaïne in zijn bloed de wettelijke grenswaarde overschrijdt.

