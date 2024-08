Emmer-Compascuum – Woensdag op donderdagnacht controleerde de politie een auto in Emmer-Compascuum. Het voertuig kwam uit de richting van Ter Apel/Roswinkel.

Na controle van de inzittenden troffen ze bij één van de inzittenden een vuurwapen aan.

De verdachte werd aangehouden ter zake bezit van het vuurwapen en is ingesloten in het cellencomplex Balkengracht in Assen. Het vuurwapen werd door de hondengeleider forensisch veilig gesteld.

