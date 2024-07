Zuidhorn – De Politie in het Westerkwartier is opzoek naar de 17-jarige Jip welke sinds vanmiddag vermist is. Dat meldt de Politie via Burgernet.

Jip is een blanke vrouw, dun postuur, 1.65 meter groot, blond haar tot de schouders. Jip draagt een blauwe korte spijkerbroek, roze t-shirt, rode rugzak met plaatjes. Jip is lopend vertrokken en is verstandelijk beperkt. Tips? Bel nu 112.

Update: Hij is inmiddels weer terecht.

Foto's