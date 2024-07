Haren – Aan de Agricolahof in Haren is in een woning een CO-melder afgegaan. De bewoners zijn uit voorzorg even naar buiten gegaan.

De bewoners hadden uit voorzorg alle ramen en deuren geopend. De brandweer kwam ter plaatse om te meten of er daadwerkelijk sprake was van co. Niemand raakte gewond.

Update: Er is geen CO gemeten. Waarom de CO melder wel aansloeg is niet helemaal duidelijk.

