Extra drukte in jachthaven Garnwerd na aanvaring (update)

Wierumerschouw- Het is drukker in de jachthaven van Garnwerd, nu er geen scheepvaartverkeer langs de aangevaren brug bij Wierumerschouw over het Reitdiep kan. ‘Het is een kwestie van wachten tot de brug wordt weggetakeld’, zegt havenmeester Sjors van der Kooi.

‘Ze kunnen terug naar Delfzijl en dan buitenom, via het Wad’, zegt Van der Kooi over schepen die vanuit de stad of vanaf het Van Starkenborghkanaal komen. ‘Of terug naar het Lauwersmeer, als ze van de andere kant komen’, weet Van der Kooi. Meer op Rtvnoord.nl.

