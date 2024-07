Groningen – Bij een gebouw van de RUG aan de Landleven in Groningen is brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 16.35 uur in de buurt van het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse was rondom het gebouw een brandlucht te ruiken en klonk er een brandalarm.

De brand zou ontstaan zijn in een zogeheten patchkast schrijft Rtvnoord.

Foto's