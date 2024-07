Gieten – Maandagmiddag in de avondspits staan er ondanks de zomervakantie lange files rond Knooppunt Gieten N34/N33 door een vrachtwagen met pech op de N34 vanaf Gieten richting Groningen.

De N34 is bij knooppunt Gieten in de richting van Groningen volledig afgesloten. Verkeer vanuit Groningen, Veendam en Emmen ondervindt veel hinder van de afsluiting. Volgens de ANWB is er om 17.15 uur sprake van zo’n 25 minuten vertraging. Meldt Rtvnoord.

