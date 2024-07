Exact een jaar geleden: Grote brand op het vrachtschip Fremantle Highway

Om een bemanning te ondersteunen met een brand aan boord, staat 24/7 in Rotterdam het ‘Maritime Incident Response Group Netherlands (MIRG.NL)’ paraat. Dit is een team gespecialiseerd in scheepsbrandbestrijding. Het uitgangspunt is dat het MIRG.NL binnen een uur na de melding op Rotterdam The Hague Airport aanwezig moet zijn om via een helikopter naar het incidentschip vervoerd te worden.

Inzet

Voordat het MIRG.NL-team daadwerkelijk vertrekt naar een incidentschip, treffen ze voorbereidingen. Het MIRG.NL-team maakt afwegingen en verzamelt informatie over onder andere het type schip, de mogelijkheden aan boord, de intensiteit van de brand en ze brengen risico’s in kaart. Daarnaast spelen de weercondities een rol bij het maken van operationele keuzes. Bij het incident met de Fremantle Highway escaleerde de brand. Door de escalatie is de brandweerinzet tijdens het transport afgeblazen en werd overgegaan tot een evacuatie.