Zandeweer – Woensdagmiddag rond de klok van 12:30 heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de N999 bij Zandeweer.

Ter plaatse zijn 3 auto’s waarvan 1 zwaar beschadigd. Ambulance kwam ter plaatse voor controle van de eigenaar van de auto in de sloot, die had last van haar nek. Berger Poort kwam voor afsleep van drie voertuigen.

