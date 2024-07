Blikseminslag veroorzaakt branden in Eexterveen en Midlaren

Drenthe – RTV Noord meldt dat zondagmiddag door blikseminslag branden zijn ontstaan in zowel Eexterveen als Midlaren. In Eexterveen sloeg de bliksem in op een deels rietgedekte boerderij aan de Dorpsstraat, waarbij een grote brand uitbrak.



De brandweer rukte met extra materiaal uit en had de brand rond 13.45 uur onder controle. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.

In Midlaren sloeg de bliksem in op een woning aan de Haasakkers, waardoor een brand ontstond in de meterkast. De brandweer werd met spoed gealarmeerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

